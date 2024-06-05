法國音響品牌Devialet聯手義大利時尚精品FENDI推出FENDI x DEVIALET Mania可攜式揚聲器，今年1月在義大利米蘭舉行的FENDI 2024-25秋冬男裝秀中首次曝光，4月的米蘭設計周期間，也在FENDI CASA展示，如今台灣地區正式於6月13日起，在台北101門市限量發售。

FENDI x DEVIALET Mania可攜式揚聲器位於側面的功能鍵。（古明弘攝）

結合精品設計與音響工藝技術的FENDI x DEVIALET Mania，6月13日起於DEVIALET 台北101店限量發售。（古明弘攝）

FENDI x DEVIALET Mania可攜式揚聲器結以科技布料將FENDI標誌性的煙草色和棕色FF字母圖案、沙色手把以及金色細節包裹其中，呼應FENDI男裝2024-25秋冬系列的城市鄉野精神。

FENDI x DEVIALET Mania可攜式揚聲器於米蘭設計周期間，在FENDI CASA門市展示。（古明弘攝）

Devialet Mania揚聲器推出於2022年，FENDI x DEVIALET Mania可攜式揚聲器融合奢華與創新，極具收藏價值。 其頻率響應為30-20000赫茲(Hz)，低音震撼，高音純淨透亮。該設備採用即時聲波成像和立體聲主動調校技術，透過4個校準麥克風和嵌入式智慧功能，根據周圍環境自動提升聲音呈現效果。

專為數位游牧群體打造的FENDI x DEVIALET Mania，配備了便於移動的頂部手把、IPX4 防水等級的防潑水功能和 Devialet 首款可充式電池，可實現長達10小時的播放。該版本還附贈一個Devialet Mania Station充電底座。