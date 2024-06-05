台中新光三越6日起推出「夏日會員嘉年華」活動，打出保養、家電、旅行等用品扣點5折，最強50大品牌抵用金等回饋等優惠。（林欣儀攝）

台中大遠百年中慶活動主打「小花寶夏季學院」，鎖定畢業新鮮人需要的求職穿搭。（大遠百提供）

提前迎接暑假，中部地區百貨業積極備戰。台中新光三越6日起推出「夏日會員嘉年華」活動，打出保養、家電、旅行等用品扣點5折，最強50大品牌抵用金等回饋，強調是上半年最大的購物盛會；台中大遠百也同步推出「超級年中慶」活動應戰，主打年輕人士和的求職必備穿搭、3C商品優惠。

新光三越年中慶活動6日展開，將持續到6月23日，業者指出，今年活動以會員為主軸，邀集六大銀行舉辦會員點數翻倍送，推出首5日全館單筆消費滿5000送1500點數，另名品、家電等單筆滿萬元送3000點，最高回饋翻10倍；6月11日至16日點數還可以雙被折抵，消費3000元只要扣1000點就可折抵200元。

新光三越指出，目前台中店會員數有80萬，針對還未加入會員的民眾，此次活動也推出新會員即可獲100點，且有機會抽首爾來回機票的活動。業者指出，今年前5個月的業績較去年微幅成長近1％，透過上半年最大回饋的年中慶活動，目標業績鎖定超過10億元，盼能成長5％。

台中大遠百年中慶活動則主打「小花寶夏季學院」，推出輕時尚品牌G2000指定套裝8折、E001商品7折起等，鎖定畢業新鮮人需要的求職穿搭，且6月6日至23日活動期間加碼優惠，推出服飾滿5000送500元、保健器材單筆5000送500原、大家電1萬送1000元等，也配合8大銀行推出單筆分六期刷5000送200元優惠。