🔴【LIVE直播】黃仁勳臺大演講全程直播 人工智慧如何帶動全球新產業革命發展

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，晚間於台大體育館進行演講，為COMPUTEX 2024先行暖身；現場眾星雲集，台廠眾多供應鏈董總出席，包括美超微（Supermicro）創辦人暨總裁梁見後、鴻海董事長劉揚偉、華碩董事長施崇棠、廣達董座林百里、經濟部長郭智輝等，冠蓋雲集。

黃仁勳表示，新的運算時代正在展開，人工智慧及大型語言模型，透過輝達Omniverse平台，協助眾多大廠進行數位孿生；其中，展示眾多工廠數位化應用，透過Omniverse，事先規劃流水線或預測洋流走向、極端氣候預測等應用；他不忘重申，買越多、省越多，算力正在通膨，黃仁勳強調，算力正在以指數型速度成長，Blackwell架構和系列創新產品，標誌著AI工業革命的來臨；輝達將提供廣大的產品組合，為主流大型語言模型推理、生成式AI和數據分析等新興市場帶來突破性能提升。