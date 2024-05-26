#NEW ⚡️🇨🇳🇹🇼 —Chinese J-16 and H-6 aircraft were spotted flying around Taiwan. Taiwan has placed a radar lock on PLA J-16 and H-6 warplanes belonging to the Chinese air force flying around the island. -ttv pic.twitter.com/B4VPA5KuiE — War Insights (@warinsights4you) May 24, 2024

台灣軍方派出F-16V戰機以紅外線電戰莢艙鎖定日前演習共軍戰機，並對外發布鎖定畫面影片，在大陸網上引起熱烈的議論。大陸知名軍事博主對此分析稱，F-16V追蹤共機畫面穩定且清晰，顯示其距離應該夠近，此時如果發射導彈似乎無解。解放軍進行圍島演習，台軍居然鎖定轟-6K與殲-16，「太囂張了」！

共軍東部戰區連續2天在台海組織「聯合利劍-2024A」海空演習，除了海面艦艇進迫台灣之外，中共空軍派出轟-6K與殲-16D實施戰略威懾。台軍這兩天也開始各種反制，特別是台灣空軍派出升級的F-16V，攜帶空對空導彈與狙擊手（Sniper）電戰莢艙進行監控。

參加環台演習的共軍殲-16D被台灣F-16V用紅外線電戰莢艙鎖定，在兩岸網上引發熱議。（圖／國防部）

據《網易》軍事博主「三叔的裝備空間」指出，台軍公開F-16V用電戰莢艙鎖定轟-6K，以及護航殲-16戰鬥機視頻畫面，跟蹤穩定畫面也很清晰，如果距離夠近此時發射導彈似乎無解。

台灣F-16V在監控共軍演習時拍下共機轟-6K紅外線鎖定畫面並對外公布，在網路上引起大量的議論。（圖／國防部）

文章分析稱，F-16V的狙擊手電戰莢艙包括前視紅外、CCD相機、雷射測距/照射/跟蹤/指示器等，可以選擇光學變焦或電子變焦，用來探測識別，以及跟蹤和瞄準160公里內目標。而台海空域本來就不大，F-16V跟蹤畫面看起來非常穩，考慮到以往常態化巡航雙方還有伴飛舉動，因此飛機之間的距離應該不會太遠，所以對共機多少還是有一些風險。

文章指出，狙擊手電戰莢艙採用的是紅外跟蹤鎖定模式，基本就是對著飛機熱源來的。從公布的畫面可見，鎖定的位置集中在發動機噴口，跟火控雷達鎖定的方式不同，被鎖定軍機的雷達告警器不會有感應，當然就不會產生警示訊號。所以在某些情況下，採用紅外線蹤時不用開雷達，在發現目標後可以直接充當火控雷達用，鎖定後隨時可以發射導彈，作用有點像隱形戰機，只要確保自己不被發現，打擊效果肯定不錯。

圖為2023年8月12日在台中清泉崗空軍基地舉行的的航空嘉年華活動中，於地面展示F-16V戰機機腹外掛電戰莢艙。（圖／姚志平攝）

文章張調，正是借助美國提供新裝備，台灣空軍才敢這麼囂張，對演習中的解放軍戰機實施鎖定操作。升級後F-16V換裝了AN/APG-83雷達，最大探測距離370公里，有更強的戰場態勢感知以及電子對抗能力，甚至還能發現低可探測性目標。此外，F-16V還裝備了JHMCS頭盔瞄準系統，可以和紅外搜索/瞄準吊艙配合使用，用來發現一定距離內具備紅外特徵的戰機。配套AIM-120中距空對空導彈，以及AIM-9X近距格鬥空對空導彈，如果跟同級戰機相比確實有一定的優勢，所以台軍認為F-16V可以對抗殲-20。

不過，文章聲稱，電戰莢艙紅外探測並不是F-16V獨家擁有，而且它對隱形戰機探測距離有限。就算是空中單挑，F-16V碰到殲-20探測距離將直線下降，其發動機噴口是直接裸露，紅外線特徵更明顯，可能還沒發現殲-20就會被打下來。當然這還是不考慮空中預警機、無人偵察機或殲-16強大的機載雷達等基礎上，如果加上大量東風導彈與遠程火箭炮的攻擊，F-16V恐怕連升空的機會都沒有。

文章強調，這次F-16V之所以能在空中鎖定並穩定跟蹤，其實跟平時追蹤共軍時的空中伴飛一樣，而且這只演習不是作戰，彼此發現對方或有些小動作也不會直接開戰，所以讓F-16V有機會錄下鎖定畫面，以此展示強大不過是「自欺欺人」，真的在實戰環境下，完全沒機會這麼做的。