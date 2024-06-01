國民黨主席朱立倫今（1日）日到建國中學演講，被問到2028年總統大選是否會展現當仁不讓的決心時，朱立倫回答，沒有想過自己的角色，誰是最適合、最強、最好的人選，就是國民黨要提名的人。

根據《中天新聞網》報導，朱立倫表示，「回到國民黨擔任主席之後，從頭到尾都沒有任何一刻，想到的是我自己這個角色，誰最適合的，就是我們提名的對象；誰最強的、最好的就是我們要支持的對象。對於外界汙衊、誹謗、造謠說我都是為自己計算、為自己著想，我相信事實會證明就沒有這回事。」

朱立倫認為，推動藍白合是對的，「大家都知道那是最簡單的算術問題」，至於為何沒成功，將來留待歷史證明。

對於2028年總統大選，朱立倫說，每個政黨都有規劃，我們一步一步走，把今天做好、明天做好，方向走穩，就有機會。以前大家覺得國民黨不可能了，但現在國民黨在地方和國會都是最大的政黨，「我們就一步一步，把我們該做的事情做好，我相信就會獲得民眾的認同跟支持。」