服裝也是表達自身理念、思想的載體之一，今總統賴清德上任，外界也十分關心正副總統在就職典禮的服裝。賴清德在就職典禮上是以黑色西裝搭配紫色領帶現身，整套造型皆由台灣設計師周裕穎操刀，領帶特別選用賴清德的幸運色，並以台灣原生種紫斑蝶為靈感打造；副總統則白色短外套搭配搭配黑色寬褲的優雅造型，這套造型則是出自有「針織女王」之稱的潘怡良之手。
過去賴清德就曾在出席活動時穿著周裕穎打造的服裝亮相，此次就職典禮也延續之前的緣分，特別請他打造，設計師周裕穎根據過往賴清德的服裝風格，特別在這套西裝外套腰線上修飾，並透過外套背後開衩設計搭配窄管褲，使整體服裝版型不過於死板；配件方面，領帶是以台灣原生種紫斑蝶的斑紋織成的獨特提花布料，至於胸前的胸針，則是以台灣傳統喜慶手工藝品纏花（春仔花）工藝胸針打造的油菜花胸針點綴，周裕穎以其花語無私奉獻、前進夢想、無所畏懼給予祝福。
副總統蕭美琴則是與台灣設計師潘怡良關係良好，過去她出席正式場合也均著潘怡良設計的服裝現身，就職典禮自然也會請好友協助，就職當日以白色短外套搭配下身黑寬褲的造型亮相，腰間也特別以細皮帶點綴，使整體服裝輪廓更加凸顯腰部曲線，俐落大方也不失典雅。
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