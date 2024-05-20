服裝也是表達自身理念、思想的載體之一，今總統賴清德上任，外界也十分關心正副總統在就職典禮的服裝。賴清德在就職典禮上是以黑色西裝搭配紫色領帶現身，整套造型皆由台灣設計師周裕穎操刀，領帶特別選用賴清德的幸運色，並以台灣原生種紫斑蝶為靈感打造；副總統則白色短外套搭配搭配黑色寬褲的優雅造型，這套造型則是出自有「針織女王」之稱的潘怡良之手。

賴清德去年穿上設計師周裕穎以藝術家江賢二作品為靈感的聯名款襯衫，出席台北時裝週。（翻攝賴清德臉書）

以纏花工藝打造的油菜花胸針，有「無私奉獻、前進夢想、無所畏懼」之意。（周裕穎提供）

賴清德就職典禮領帶，以賴清德幸運色紫色為主色調，融入了台灣原生種紫斑蝶的斑紋織成的獨特提花布料。（周裕穎提供）

過去賴清德就曾在出席活動時穿著周裕穎打造的服裝亮相，此次就職典禮也延續之前的緣分，特別請他打造，設計師周裕穎根據過往賴清德的服裝風格，特別在這套西裝外套腰線上修飾，並透過外套背後開衩設計搭配窄管褲，使整體服裝版型不過於死板；配件方面，領帶是以台灣原生種紫斑蝶的斑紋織成的獨特提花布料，至於胸前的胸針，則是以台灣傳統喜慶手工藝品纏花（春仔花）工藝胸針打造的油菜花胸針點綴，周裕穎以其花語無私奉獻、前進夢想、無所畏懼給予祝福。

總統賴清德（左起）、第一夫人吳玫如、副總統蕭美琴出席就職典禮。（台北市攝影記者聯誼會提供）

副總統蕭美琴則是與台灣設計師潘怡良關係良好，過去她出席正式場合也均著潘怡良設計的服裝現身，就職典禮自然也會請好友協助，就職當日以白色短外套搭配下身黑寬褲的造型亮相，腰間也特別以細皮帶點綴，使整體服裝輪廓更加凸顯腰部曲線，俐落大方也不失典雅。