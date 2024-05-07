有騎士在路上騎乘時，竟發現有位阿公騎機車載孫，竟未發現後座的孫子已經睡翻。（圖／翻攝自爆料公社）

失傳以久的睡夢羅漢？有騎士日前行經新北市蘆洲區光明路88巷時，對面來了1輛阿伯騎的機車，不料，機車後座的孫子疑似太累了，整個人背著書包，睡翻仰躺在後座上，而前座的阿伯卻沒知覺；畫面曝光，也讓網友傻眼，「我昨天也有看到幼稚園的也是這樣躺後面睡覺」、「你看到了不該看的」。

有網友在「爆料公社」網站投稿，拍攝地點位於新北市蘆洲區光明路88巷，有名騎士行經該路段時，對面來了1輛阿伯騎的機車，不料，後面載著1名睡翻的孩童，整個人躺在後座上，且雙手自然往下擺，而孩童背後的書包則墊在背後，不禁讓人看了膽戰心驚，而這名騎士也看了也傻眼，回頭觀望了一會；對此，原PO也在貼文寫下「阿北，你確定你載的是你孫子？」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「你看到失傳以久的睡夢羅漢拳」、「我昨天也有看到幼稚園的也是這樣躺後面睡覺」、「這孩子在這長輩的照顧下，18歲要當80歲來祝壽」、「你看到了不該看的」、「人才啊」、「躺著睡比坐著睡安全」。