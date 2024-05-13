一名男子外出時，腿部不慎碰到他人機車的「飛旋踏板」，痛得讓他崩潰喊「五字經都快飆出來」，痛批機車騎士不收飛旋踏板比不立中柱更沒品，貼文上線後，釣出一票苦主直呼，飛旋踏板不收秒變「瘀青製造器。」

原PO昨（12）日於臉書社團《爆料公社（官方粉專專屬）》指出，路邊一台機車的飛旋踏板沒收，他的腿不慎碰撞，痛得他直呼「痛死了，五字經都快飆出來」。

原PO表示，過去許多人檢討機車騎士不立中柱很沒品，但他認為飛旋踏板不收比沒立中柱更沒品。文章掀起熱議，網友紛紛抱怨，「一堆沒在收的」、「輕輕撞就瘀青了」、「瘀青製造器。」

據《TVBS》報導，機車行業者指出，機車的飛旋踏板有2種，分別是一按即彈按鈕式及手動，但通常是多台機車擠停車格，就算有收好，碰撞的情況下還是有可能彈出來，另一個原因也可能是固定飛旋踏板的彈簧損壞，導致無法固定收好，業者強調，飛旋踏板是消耗品，更換價格約450～650元。