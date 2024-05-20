國民黨立委王鴻薇表示，綠委沈伯洋衣服底下穿著疑似板甲的護具。(摘自王鴻薇臉書)

對於民進黨立委鍾佳濱在立法院開會表決時，跳上主席台擒抱撲倒國民黨女立委陳菁徽，前少將栗正傑痛罵噁心到極點，這才是殺人未遂！至於沈伯洋，栗正傑質疑是否穿防彈衣？根本是草莓。栗正傑也說自己身為軍人，身先士卒，最看不起的是王定宇，因為王定宇是把沈伯洋推出去！

立法院17日爆發激烈衝突，民進黨立委鍾佳濱爬上主席台、擒抱撲倒國民黨女立委陳菁徽的畫面，引發全國譁然！國民黨立委王鴻薇也質疑，沈伯洋衣服底下穿著疑似板甲的護具，若壓到國民黨立委的頭部或脖子，就像鈍器重擊，後果不堪設想，這完全就是預謀傷人。

前少將栗正傑19日在中天電視《麥玉潔辣晚報》指出，沈伯洋看起來穿了防彈衣在裡面，就是準備要打架。「讓我最看不起的是王定宇」，因為軍人常喊「跟我來、看我的、有我在」，身先士卒；絕對不是「你去、你去、你去，踩我背過去」，結果把沈伯洋推出去！

栗正傑也認為，既然黑熊學院要訓練黑熊戰士，應該要有一點基本戰鬥技能，但完全都沒有就貿然爬過去，結果就摔下去。

栗正傑質疑，這看在軍人眼中，根本不及格、不夠格，還穿防彈衣，是否把自己身體當成武器？這什麼意思？是怕被打嗎？那其他人怎麼辦？既然準備要衝撞，就勇敢一點！根本是草莓。

至於鍾佳濱，栗正傑痛罵，真的是噁心到極點，其他衝突還不至於如何，但鍾佳濱去抱陳菁徽，真的是噁心又危險，這真的才是殺人未遂！

栗正傑強調，鍾佳濱抱著陳菁徽雙腿，兩個人從高處跌落，陳菁徽運氣好摔到椅子上，但鍾佳濱還摔她第二次。怎會做出這種事情？危險、說謊、性騷擾，最該譴責是鍾佳濱！