立院17日因國會改革案爆發表決大戰，朝野立委激烈衝突，其中綠委鍾佳濱將藍委陳菁徽撲摔在地，引發外界批評。雖鍾佳濱事後有多次道歉，但今（20）日陳菁徽宣布，將對鍾佳濱提告故意傷害和性騷擾。
陳菁徽今透過媒體群組指出，下午2點將和同黨立委李彥秀、王鴻薇、張嘉郡，以及雙北女性市議員，到台北地方法院門口召開「拒絕暴力性騷，還我陽光國會」記者會，對鍾佳濱提出故意傷害與性騷擾告訴。
立院17日因國會改革案爆發表決大戰，朝野立委激烈衝突，其中綠委鍾佳濱將藍委陳菁徽撲摔在地，引發外界批評。雖鍾佳濱事後有多次道歉，但今（20）日陳菁徽宣布，將對鍾佳濱提告故意傷害和性騷擾。
陳菁徽今透過媒體群組指出，下午2點將和同黨立委李彥秀、王鴻薇、張嘉郡，以及雙北女性市議員，到台北地方法院門口召開「拒絕暴力性騷，還我陽光國會」記者會，對鍾佳濱提出故意傷害與性騷擾告訴。
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