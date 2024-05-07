台東縣長饒慶鈴（左）頒贈紅榜，恭賀豐田國中男子足球隊勇奪隊史第4座全國冠軍。（蕭嘉蕙攝）

台東縣豐田國中男子足球隊繼去年奪乙組聯賽冠軍後，歷經魔鬼訓練，今年重返甲組聯賽，以3：0擊敗宿敵台中市黎明國中稱霸，球員鄭裕辰、陽浩瑋雙雙入選中華U17代表隊培訓，爭取國家隊名單應戰亞洲盃資格賽，校方今（7）日也宣布將成立女子足球隊。

睽違4年，豐田國中足球隊榮獲112學年度中等學校足球聯賽11人制國男甲級冠軍，台東縣長饒慶鈴今赴豐田國中參加慶祝獻獎活動，親自頒贈紅榜、頒發52萬元體育獎助學金嘉勉，並宴請牛排餐慶功。

豐田國中獲頒台東縣體育獎助學金，金額比照全中運冠軍，自13萬元提高至52萬元。（蕭嘉蕙攝）

豐田國中足球隊慶祝奪冠，各界共襄盛舉。（蕭嘉蕙攝）

饒慶鈴表示，很感動看到豐田國中小將們的苦練獲得成果，在重返甲級第1年就奪冠，縣府將持續規劃更多支持措施，包括設施改善和教練培訓等，期待縣內運動員能持續取得優異成績。

豐田國中校長洪文政表示，在縣府及各企業團體支持下，陸續興建完成人工草皮足球場地、學生宿舍，並聘任正式防護員，面對未來挑戰，「我們沒有理由做不好」，全力以赴，為學校及台東爭光。

「因為夠熱愛足球，什麼事情都可以克服」，豐田國中足球隊長鄭裕辰說，球隊為了今年聯賽付出了很多努力，雖然遇到挫折、困難，但都比不上他們想贏的心，也感謝一路上來自各界的幫助，「豐田的冠軍，與台東、與大家共享。」

此外，豐田國中將於113學年度成立女子足球隊，目前已招收7名國小應屆畢業生。教練楊謹蓮表示，希望台東喜愛足球的女孩，也能看到不一樣的夢想，以11人制全國4強為目標，期待女子足球風氣漸長。