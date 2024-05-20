美國億萬富翁貝佐斯旗下的藍色起源公司，19日成功把6名乘客送上高空。這是該公司時隔兩年後，再度執行載人升空任務。兩年前藍色起源太空船New Shepard因引擎出現問題，被美國當局勒令重新設計。

藍色起源未公佈這次太空旅行的價格，不過據與前者有合作關係的MoonDao公司透露，2022年在藍色起源訂購太空旅行的兩個座位價格為250萬美元，即一個座位125萬美元，若換算成每分鐘，則平均價格高達8.3萬美元。