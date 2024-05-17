「帽子大王」戴勝通創辦的旅行社爆日本賞櫻團糾紛，旅客指控花13至15萬，食宿都不到相同水準，毫無品質可言，旅途還跌倒受傷等。戴勝通表示，得知旅客玩得不盡興，親自送禮、安排旅遊招待等補償，但未被接受；昨再提出4點回應，強調對方指控不實，且談賠償還被旅客嗆聲，他向民眾道歉「各位受驚了」，並表示「我講完就閉嘴」。

戴勝通昨在臉書「跟著董事長遊台灣」粉專發文表示，關於公司的旅遊新聞事件，他再講一次話，以後就閉口。首先報導提到每位團費15萬元，他說事實上只有11萬8888元，而且含機票2萬9652元及桃園機場環宇禮遇通關、府上來回專車接送，空姐秘書、隨團專用攝影師及當地導遊3位工作人員隨行。「10年來，我們公司堅持不收佣金、不拿回扣、不停購物站。」

再來是賠償問題，戴勝通表示，當下為了安撫大家旅遊行程的心情，提出贈品補償方案，團員一抵達台灣，他們打算去談賠償，但旅客不接電話、不回LINE，只留一句「戴勝通先生如何處理這件事，就看你的誠意。」

戴勝通提到，旅客在記者會上戴著墨鏡、口罩，讓社會大眾不知道「男女主角」叫什麼名字，而且說的內容又完全與事實不符。

最後戴勝通向民眾道歉，公司的旅遊新聞讓各位受驚了；有人要求「戴勝通閉嘴」，他也回應「好，那我閉嘴。」