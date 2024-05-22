大立光遭德國廠商跨海提告盜用光學校正軟體，台中地檢署上個月以違反《著作權法》及詐欺罪起訴大立光公司及總處長等10人，台中地院將於31日首度開庭，一旦判決認定有罪，求償金額恐上看10億元；而大立光前後任董事長林恩舟、林恩平兄弟獲不起訴處分，德廠已向台灣高檢署智慧財產檢察分署提出再議。

對此，大立光回應，本公司於去年3月間接獲地檢署通知後始知悉此事件相關爭議，即主動聯繫此事件之外國原廠及台灣代理商，秉持最大善意積極解決爭議，盼早日弭平爭端，同時亦始終全力配合檢調單位一切偵查作為。

然而，儘管本公司與系爭軟體台灣獨家代理商業已建立多年合作關係，持續購買系爭軟體授權，本件爭議本可在澄清誤會後以商業途徑化解糾紛。殊料，外國原廠竟寧可摒棄雙方既有溝通管道，逕行提出刑事告訴，其後更有不明人士向媒體不實爆料，企圖利用媒體輿論干擾檢調偵辦、向本公司施壓。本公司對此事件如此意外之發展，深感不解與遺憾，同時也嚴厲譴責，不管有心人士來自何方，所圖為何，其蓄意打擊本公司商譽與營運，當會採取一切法律行動捍衛權益，絕不縱容寬貸。