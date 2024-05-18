桃園一名航空公司機長出軌美艷空姐，甚至欺騙妻子因工作行程須飛美兩天，暗地裡卻攜手小三一起開心出遊。人妻因對丈夫起疑，於是一路尾隨，竟親眼看見二人入住高雄旅館，憤而提告求償一百萬元。

判決指出，人妻與丈夫在2008年4月9日結婚，婚後育有2名子女，而她過去擔任空姐時和曉雲是同班組員，身為機長的丈夫曾多次與二人一起執行飛航勤務。對此，正宮強調曉雲固然知悉她與阿周為夫妻關係。

去年9月11日，丈夫向人妻告知公司已排定飛航班表，需飛行至美國阿拉斯加，並在9月13日再同機飛航返台。人妻察覺異樣，經聯繫同事查詢後，驚覺丈夫說辭根本子虛烏有。

9月12日，丈夫開車出門，人妻則駕車尾隨在後一路來到機場的員工停車場，卻撞見曉雲坐上丈夫的轎車，兩人一路南下至彰化縣鹿港天后宮、嘉義縣東石鄉漁港市集、台南市高鐵站附近商店，並在當天下午一起入住位於高雄市的旅館。

桃園地院審理，勘驗曉雲和丈夫手機裡的多張親暱照片，認為二人行為已逾一般人倫，顯難容於社會一般人對婚姻、家庭道德倫理的認知，而曉雲明知對方已婚卻仍持續破壞夫妻的婚姻生活，衡酌其學歷、經濟等情狀，判處她須賠償30萬元。

曉雲不服上訴，遭高等法院駁回，仍維持30萬元賠償。