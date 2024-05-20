由經濟部國際貿易署主辦，外貿協會執行辦理2024年印尼臺灣形象展，其中，集結22家臺灣代表性的健康醫療業者所組成的「臺灣健康生活館」涵蓋智慧醫療、樂活保健、輔具醫材等各領域的業者，展現臺灣健康產業優異軟硬實力，引起當地醫師與經銷商熱烈回應，商機估逾2,000萬美元。

為前進印尼推廣特色醫療，多家臺灣醫療院所亦共襄盛舉，包括衛福部「醫衛新南向」計畫中主責印尼的臺大醫院及亞東醫院、專精質子治療的林口長庚醫院、以細胞治療聞名的花蓮慈濟醫院、推動預防醫學的新光醫院及致力不孕症治療的禾馨宜蘊生殖中心。

我參展商產品及技術，備受當地買主肯定，如倍智醫電的AI肺部影像判讀軟體，獲得印尼國立肺部教學醫院、印尼軍方中央醫院、國家癌症中心等多家醫院放射科主任青睞，將引進醫院試用；宏碁智醫推出的「AI輔助診斷糖尿病視網膜病變軟體」，輔助醫師快速找出高風險糖尿病視網膜病變患者，該軟體已取得印尼醫材許可證，在展中接到許多爭取合作的經銷商洽詢；神光晶片的多功能微型光譜檢測儀，可由女性自採檢體做HPV檢測，有助於提升子宮頸癌篩檢率。

印尼為東南亞最大經濟體，人口高達2.7億人，該國醫材及醫藥約90％仰賴國外進口，且因印尼幅員廣大，醫療基礎建設較難投資與管理，醫療資源較缺乏，在醫療服務及設備上的需求龐大。另因島嶼眾多等地理問題， 對遠距醫療照護及智慧醫療部分具高度需求。