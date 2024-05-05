「臺北文學・閱影展」五月即將登場，曾在坎城影展首映、引發影人懷思的名人紀錄電影《再見哥雅：卡葉爾與布紐爾的最後巡禮》也獲選放映，該片不僅在西班牙、法國兩地拍攝，更一探名畫家哥雅豐德托多斯故居。

劇情講述才華橫溢的奧斯卡終身成就獎得主、劇作家尚克勞德卡葉爾，和他曾合作無間的天才導演路易斯布紐爾，之於一代畫家哥雅生平、思想及畫作的最後巡禮，電影獲國際影媒一致盛讚，於「臺北文學・閱影展」首映後，將在5月31日全台正式上映。

《再見哥雅》從普拉多美術館一路拍到哥雅的豐德托多斯故居。（海鵬提供）

《再見哥雅》也是一部旅行電影，一趟人生與藝術的旅行，一趟哥雅與卡葉爾共享的旅行。電影導演荷西路易羅佩茲里內為拍攝該片，與卡葉爾一起在西班牙度過了10天，並跟隨畫家哥雅的生活，從普拉多美術館（馬德里）到哥雅的豐德托多斯故居，透過攝影機跟觀眾分享哥雅的故事。

這趟旅行意義非凡，因為卡葉爾心中明白，這將是他最後一次造訪西班牙。電影最後，離情依依的他，在美術館裡向哥雅兩幅名畫《穿衣的瑪哈》和《裸體的瑪哈》道別，並許下再見一面的心願。電影《再見哥雅》透過這位奧斯卡得主卡葉爾、行腳畫家哥雅生平一景一物，引領觀眾去貼近、去思考，究竟是什麼改變了哥雅的人生與畫作。