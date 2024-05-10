由國家電影及視聽文化中心舉辦的第14屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）今日熱鬧揭幕！開幕片放映本屆「傑出貢獻獎」得主張照堂的兩部前衛經典之作《紀念．陳達》與《王船祭典》，今晚於國家影視聽中心舉行的開幕典禮上，國家影視聽中心董事長褚明仁、執行長李智仁，與來自世界各地的競賽評審、入圍導演和影人們齊聚一堂慶賀影展開跑，也向月前甫逝世的國寶級藝術家張照堂致敬。

國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁表示，很榮幸能在疫情後睽違五年首次迎來國際影人。也特別感謝1998年創立TIDF的前輩們奠定的優秀基礎，讓影展穩健的走過26個年頭，將世界各地的佳片帶到大家眼前。今年的節目包含緬甸、烏克蘭等地的精彩專題，也使用了影視聽中心的珍貴館藏，做了嶄新的策劃，希望大家都能好好享受接下來十天的影展。

TIDF策展人林木材則憶起2004年第一次參與TIDF時的經驗，當年的專題令他大開眼界、思考紀錄片的廣闊邊界，也漸漸開始理解張照堂老師的創作。而今晚在影視聽中心放映老師的兩部作品做為開幕片，更是希望藉此對這位參與創辦TIDF的前輩，傳遞最深的致敬和懷念。

張照堂的家屬張世倫也代表出席，向全場的觀眾致意。他分享，父親曾說作品本身就有自己的生命，而命運會帶著看過作品的人一路走下去。他也感動地說，今天特別帶了父親的帽子和觀影證上台，父親如果看到了自己的作品在大銀幕上放映，想必會非常高興，希望大家能以不同的詮釋方式欣賞這部作品。

開幕片《紀念．陳達》與《王船祭典》影展期間共三場放映引發觀眾群起朝聖，向張照堂的先鋒身影致意，已全數完售、一票難求。兩部經典之作皆展現了開創性的紀錄片美學，前者拍攝月琴歌者陳達即興唸唱，讓樂音與影像成為主角，加上肖像靜照拼貼，自然呈現藝術家寬厚從容的生命狀態；後者側拍台南蘇厝村燒王船的壯觀祭典畫面，全片未收錄任何現場聲響，配以西方前衛搖滾民謠，迸發出祭儀的神聖與神秘，被謂為台灣實驗和詩意紀錄片的濫觴。