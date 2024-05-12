曾獲選坎城影展經典單元、引發觀眾無限懷想的紀錄電影《再見哥雅：卡葉爾與布紐爾的最後巡禮》，講述了奧斯卡得主劇作家尚克勞德卡葉爾和已故天才導演路易斯布紐爾，兩人之於畫家哥雅生平及畫作的最後巡禮。

片中更揭露哥雅創作的劇變之謎，包括法國大革命對他造成的影響，最驚人的是，該片還提及哥雅在一夜之間完全失聰的故事，突然什麼也聽不見，並被迫學習手語，他還將手語密碼繪入畫作，「畫中有話」讓粉絲解謎。原來哥雅不僅讓肖像畫《阿爾瓦公爵夫人》，以神祕手語比出字母「G」來跟聽障觀眾溝通，更將「手語字母表」隱藏在他某些畫作裡，十分有趣。

《再見哥雅》揭肖像畫《阿爾瓦公爵夫人》以神祕手語比出字母「G」的意涵。（海鵬提供）

曾以母女肖像畫創下5.3億台幣佳士得拍賣高價的西班牙宮廷畫家哥雅，曾見證皇室的變革時代，西班牙國土甚至遭到拿破崙的戰爭破壞，深深影響了他的創作。不論從皇室肖像到戰爭暴行，都呈現出他對於無理性世界的想像，著名畫作有《裸體的瑪哈》、《穿衣的瑪哈》、《農神吞噬其子》等。哥雅自己的人生也歷經極震撼考驗，不僅6個孩子相繼早逝，他甚至中年突然失聰，繼而創造出深具顛覆性的「黑色繪畫」系列。