2024年坎城影展自14日正式登場，開幕式上紅毯星光熠熠。今年同樣有許多華人巨星藝人受邀出席，包括鞏俐、彭于晏、關曉彤、佟麗婭及熊黛林等。只是不少人看完直播後才發現，這些明星全都「零特寫」，反而是網紅萬千惠有長達一分鐘的鏡頭，引發不少人好奇她到底是何方神聖，同時也讓「坎城0特寫」與「坎城網紅」等關鍵字登上熱搜。

紅毯上，可見萬千惠挽起頭髮、身穿抹胸黑白禮服，上半身是簡單的平口低胸設計，而下半身則是浮誇的超長裙擺，氣場無敵，精緻的臉龐和姣好身材，更讓她成為全場焦點。萬千惠透露，自己是作為獎項提名人被邀請。而根據了解，歌舞劇演員萬千惠不僅能歌善舞，同時也是大陸音樂人三寶老師的妻子，由於兩人年紀相差25歲，當年宣布婚訊時還曾受到矚目。

萬千惠是大陸音樂人三寶老師的妻子。（圖／萬千惠微博）

而另外一位中美混血網紅李美越，則是因為一身東北大紅花唐裝，手拿寫著「東北大花」及「征服世界」的扇子，即使被工作人員多次驅趕也沒離開，因此得到上鏡的機會。

美混血網紅李美越穿著大紅花唐裝，手裡拿著寫有「東北大花」及「征服世界」的扇子。（圖／shutterstock／達志）

不過以電影《狗陣》登上坎城的彭于晏、佟麗婭就算沒有官方特寫，也能自得其樂。兩人事後皆在微博發文分享照片，其中彭于晏曬出死亡角度和燈光的自拍照，寫道：「很感動的夜晚，見到了喜歡的演員 難忘的經歷，繼續體驗！」至於佟麗婭則表示：「來坎城了，喝咖啡了，狗狗貼貼了，紅毯走了，朋友見了～大合影來啦！！！」兩位高顏值主演的合照，也讓不少網友大讚，完全看不出來分別已經42歲和40歲了。

此外，佟麗婭分享的《狗陣》劇組紅毯合影中，被彭于晏發現沒有自己，忍不住抗議：「為什麽紅毯合影不帶我」，而佟麗婭也馬上將彭于晏P上，曬出新版的「四人合影」，逗趣互動笑翻網友。