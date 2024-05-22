南韓偶像每每傳出戀愛消息，總會引發一陣脫粉潮，因此偶像們都會盡量與異性保持距離，避免不必要的誤會。不過日前在職棒樂天和斗山的比賽中，鏡頭卻意外捕捉到一對俊男美女，而女生身分被挖出，竟是團體SECRET NUMBER成員Soodam。對此，她第一時間發長文道歉，也否認和對方是戀愛進行式。

由於Soodam在球場上與一名男子的同框畫面被截取放到論壇theqoo，引發熱議，更被不少網友嘲諷「戀愛現場被抓包」、「好大方和男友約會」等，加上當天正好是她出道4周年，引起粉絲不滿，揚言脫粉。

不過論壇上網友的焦點都放在男方的高顏值上。（圖／翻攝自theqoo）

她在得知狀況後，特別透過與粉絲的聊天軟體寫下長文，開頭先為粉絲在SECRET NUMBER出道4周年的日子，被突如其來的傳聞嚇到而道歉，隨後表示該名男子是高中就認識的朋友，並非外界所猜測的戀人關係。最後她保證，未來會更注重言行，不會再讓類似的事情發生。

不過，值得注意的是，論壇上的留言一整個歪樓，網友後來的焦點都放在男方的高顏值上，「男生是一般人嗎？長得很帥欸」、「感覺直播只是捕捉帥哥正妹，偏偏就是偶像」、「因為長得帥才引起爭議的吧」、「感覺是因為男生很帥才更被說嘴」。