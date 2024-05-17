《另一種藍》周渝民（左）、宋茜首度合作。（LINE TV提供）

周渝民違3年回歸小螢幕，推出新作《另一種藍》，在劇中飾演能力出眾的霸道總裁，遭逢摯友背叛導致事業重挫後，因緣際會與前下屬宋茜重逢，在相互扶持的過程中日久生情，譜出浪漫戀曲。2人這次首度合作，談起第一反應，宋茜笑說自己當時想著：「啊，我這算是追星成功了嗎？」而周渝民則表示，得知要跟對方合作時既開心又期待，更誇獎宋茜是一個非常有正能量的人，「她只要到哪裡，那個地方就會特別陽光。」

宋茜飾演的北漂族「陳小滿」，為了賺夠入股家族企業的資金，全心全意將精力奉獻給工作，沒想到最後卻接連失業，她決定先回到家鄉，學習從小耳濡目染的瓷器工藝，並讓周渝民飾演的「柯巖」利用自己的人脈，在工作上重振旗鼓，不僅建立了革命情感，還衍生曖昧情愫。

周渝民訪問時笑稱，自己跟角色最不一樣地方，就是戀愛經驗不同，「柯巖的戀愛經驗比較少，所以他比較會有戀愛腦的情況發生，那我結婚以前的戀愛經驗，我覺得是足夠多的，所以很少會有跟他相同的情況發生。」

最新劇情當中，周渝民對宋茜直球告白，坦言：「我不想當妳朋友，我喜歡妳，我想要妳當我女朋友。」隨後深情吻上對方，正式確立了戀愛關係，並且相當著急放閃，兩人在公開場合獨處時，也積極想要親密接觸，讓宋茜連忙害羞制止，要他「控制甜度，保持距離！」《另一種藍》於LINE TV每天晚上8點熱播中。