「在《破浪男女》裡，無論我們是在路上、在天上、在水裡，都想做個好人」，金馬影帝吳慷仁在坎城影展如此介紹自己的新作品。這部金馬獎最佳影片導演楊雅喆的最新力作，深入當代台灣人的身體與感情秘境所拍攝的愛情寓言電影，在坎城播出了絕密三分鐘片段，國際媒體驚呼、驚笑，甚至有人被短短片段感動落淚，演員們在台上努力推廣台灣電影之時，也宣佈電影將於6月28日上映！

《破浪男女》主演吳慷仁、劉主平、柯煒林、梁湘華分別從不同城市趕赴坎城，台北時間昨天晚上，在坎城攜手出席「金馬前進坎城」計畫（Golden Horse Goes to Cannes）於坎城影展市場展（Marché du Film）舉辦的國際發布會。金馬獎新科影帝吳慷仁的電影作品，先前消息一傳出便已備受矚目，片中幾位主演也都相當有來頭，劉主平曾以《黑的教育》給觀眾留下深刻印象，柯煒林則曾以港片《濁水漂流》榮獲金馬獎、香港電影金像獎的最佳新人、最佳男配提名，梁湘華則是因公視人生劇展《最美的風景》獲得2018年電視金鐘獎「迷你劇集／電視電影新進演員獎」。

吳慷仁坎城宣傳新片，首度飾演海王情聖。（圖／台北双喜電影提供）

導演楊雅喆因故無法一同前往坎城，四位演員趁機在記者會上吐槽拍攝過程好艱辛，柯煒林表示開拍前聽說會穿特製服裝，還以為自己會飾演超級英雄，電影裡確實英雄救美了，可是他穿的衣服全身上下都封閉著，苦不堪言。梁湘華則笑稱，沒想到她的愛情戲，要不是在「路上」演，要不就是在「空中」演；劉主平則是最慘，有很長時間要泡在水裡，而且還有「動作戲」，她苦笑說自己簡直是「水下擔當」！近期忙於拍攝「快閃」來坎城的影帝吳慷仁聽完立刻做了完美總結：「顯然我們這部電影，無論是路上、空中、水裡，都想做個好人。」其他三位聽完都覺得前輩講太好了，感動得直拍手。

金馬影帝吳慷仁笑說，自己被導演要求演出「海王」，是首次嘗試大情聖的角色，在片中他周旋於眾多對象間，大魚塘裡面養很多魚隨時「漁色」撒網獵豔，而劉主平、梁湘華就是他的美人魚，柯煒林則是飾演一個神祕角色，全身上下穿著特殊服裝，用繩索牽動梁湘華的心靈與肉體。監製劉蔚然表示堪稱影后製造機的楊雅喆導演，睽違七年新作肯定引發新話題，監製陳永雄則透露這部都會愛情童話，故事靈感從《小美人魚》發想，還信手拈來融入了《白蛇傳》，透過這些寓言故事來呈現台灣當代愛情各種樣貌。

「這部電影的內容在亞洲只有台灣能拍，只有台灣能放」！楊雅喆導演先前在「金馬前進坎城」計畫的行前記者會，就曾用這段話來感謝台灣，而這些「內容」終於在坎城第一次以三分鐘片段的方式讓國際媒體、買家看見。這段用「出家人念經舞曲」作為背景音樂的片段，播放過程，讓觀眾不禁尖叫，例如梁湘華被吊在半空思念愛人的片段；柯煒林穿著特製服裝現身，眾人恍然大悟，也不自覺笑出聲。這三分鐘的愛情「磨難」片段，播到最後甚至還有淚點低的觀眾在默默拭淚。

楊雅喆導演因為沒辦法陪同演員們出席坎城活動，特地把自己做成了「美人魚版楊雅喆抱枕」來陪伴四位演員，有「導演還是可以給你靠」的暖心寓意，同時因此變成「海王」吳慷仁魚塘裡的美人魚之一，這條美人魚也意外成為坎城的「嬌點」！先是工作人員展示給四位演員時，所有人都被逗得呵呵笑不停。不知是否與導演有太深的革命感情，吳慷仁在前往會場的路上，主動要求要幫忙拿著「美人於版楊雅喆抱枕」，「兩人」在坎城的街頭步行了十幾分鐘，還引起不少遊客拍照。更有趣的是，進出場館需要安檢，工作人員暫時把「導演」收進包包裡，警衛檢查到一半要求把包包打開，一眼看到包裡的「楊雅喆」，警衛露出了詭異的表情，《破浪男女》的主演們都笑壞了。