美國歌手席琳娜19日凌晨帶著新作《Emilia Pérez》踏上坎城首映紅毯，身著價值上億的珠寶的她，看起來閃閃動人；而另一位「精靈女王」凱特布蘭琪也在稍早踏上紅毯，她與新作《流言》（暫譯）的主創團隊出席，唯有她一人身著金色禮服，看起來雍容華貴。

席琳娜近年積極轉型演員，先前以主演的影集《破案三人行》入圍金球獎音樂及喜劇類最佳女主角，今年則以新作《Emilia Pérez》前進坎城。據悉，該作是目前坎城所有首映中，掌聲最長的一部作品，約莫9分鐘。席琳娜在場內一度激動落淚，這也是她自前男友小賈斯汀與太太有喜之後，首度現身公開場合。

《Emilia Pérez》是一部以西班牙語為主的犯罪音樂劇，席琳娜在接受外媒專訪時透露，為了準備該片拾起很久沒練習的西班牙文，準備了將近一年，時刻練習才有今天的成果。她坦言，自己的雙親都是墨西哥裔，對於有機會更貼近自己的文化，是她很有興趣的事。

除此之外，澳洲影后凱特布蘭琪則是以新作《流言》登場，已是影展、獎季常勝軍的她以一襲碎鑽而製的金色禮服亮相，看起來宛如一座發光的小金人。作品《流言》最終收穫4分鐘左右的掌聲，凱特不吝嗇地在場內向大眾拋送飛吻致意。