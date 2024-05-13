近年來在複雜國際情勢下，台灣所面對的處境格外受到國際關注。由新銳導演王凱民執導的新片《蟲》，以獨特視角呈現台灣當代青年在此時代狂潮中的樣貌，獲選入圍坎城「國際影評人週」競賽，將於5月16日在坎城影展全球首映，並有資格角逐首部劇情長片的金攝影機獎。

導演王凱民（KEFF）兒時在台灣和香港長大，10歲移民美國，跨國的成長生活背景，讓他對於台灣現況有著與多數台灣導演不同的視角。2019年當許多香港青年奮不顧身地投入反送中抗爭，他在日夜關注局勢的同時，卻發現多數台灣人彷彿事不關己，家人對於新聞上的這些訊息不僅不生氣，甚至閉口不談。他一度感到憤慨，但隨著他搬回台灣居住，在日常生活中貼近台灣市井小民，卻漸漸理解台灣人在面對當下局勢時，從無力無奈轉為把握眼前小確幸的複雜心態，並由此產生了拍攝《蟲》（Locust）的想法。

劉韋辰（左）和李夢苡樺在《蟲》片中成為台灣當代年輕人的縮影。（目擊者文創有限公司提供）

《蟲》的片名透過三個「虫」字的結合，象徵主導台灣社會的三個腐敗勢力來源：政府、財團、黑道。王凱民認為，台灣人在國內貧富差距下只夠時間思考如何維持生存，已沒有多餘力氣去關注國際新聞，加上在國際舞台上無法正式出聲，無力感和無奈感正是由此而來。

《蟲》的故事背景正是2019年，隨著香港發生激烈抗爭，當國際關注彷彿一觸即發的台海危機，沉默的青年鍾翰卻過著這一切彷彿與他無關的生活。他白天在同鄉的萬華麵攤打工，夜裡則化身為討債的黑道，青春對他無異於活在當下不想未來，然而你死我活的生存壓力與腐敗墮落的金錢遊戲，卻將他捲入了無法逃脫的漩渦。男主角劉韋辰在《蟲》中全片不曾開口說話，卻以遊走在壓抑與暴戾間的演出，道出了台灣當下青年失語的青春。

近年隨著香港所經歷的巨大變化，台灣所處的局勢格外受到國際關注，就連國際影壇也反映此一趨勢。透過金門呈現台灣獨特處境的紀錄片《金門》，今年剛在第96屆奧斯卡成為影史首部入圍最佳紀錄短片的台灣電影。入選坎城國際影評人週單元的《蟲》則以香港巨變為時代背景，拍出不同世代的台灣人在如影隨形的侵略陰影下，面對生活與未來的態度。這些新世代導演從上個世紀前輩大師的巨大身影中走出自己的路，不僅堅持以自己的角度拍出當下的台灣，也因此更讓國際影壇期待透過這些作品了解台灣。

文策院近年積極推動國際合製合資卓然有成，去年在坎城影展勇奪國際影評人週單元最佳影片的《虎紋少女》，便是由文策院投資合製，今年坎城影展包括《蟲》在內更有多部作品分別入圍多個單元，可望再創佳績。其中《蟲》更因對於台灣局勢所呈現的獨特角度，獲得了法國國家電影及動畫中心（CNC）的補助，成為史上首部獲得CNC補助的台灣電影，不僅在坎城首映之後隨即將在法國上映，未來預計也將成為代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片的熱門選擇。

《蟲》片中的角色在生活壓力下被激發出如蝗蟲般生存的赤裸本能，但戲外的三位年輕主角卻絕非蟲蟻之輩。劉韋辰曾以BL偶像劇《HIStory 3：那一天》入圍金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎。李夢苡樺曾以《一家子兒咕咕叫》入圍金馬獎最佳女配角。潘綱大則以《該死的阿修羅》入圍金馬獎最佳新演員，三位都是新生代最受矚目的演技實力代表，更可望透過《蟲》在坎城影展的曝光，獲得更多國際矚目。三人對於首次坎城之行興奮不已，從影展看片攻略到當地衣食住行都勤作功課，不僅期待透過此行打開國際視野，更希望代表台灣在國際舞台展現出最亮眼的一面。