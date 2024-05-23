（1415更新）據墨西哥千禧電視台（Milenio TV）報導，墨西哥總統選人梅內斯（Jorge Álvarez Máynez）22日晚間的造勢舞台倒塌事件，至今已釀成9人死亡、逾60人受傷，死者中還包含1名兒童。

22日晚間，一陣狂風吹垮墨西哥總統選人梅內斯（Jorge Álvarez Máynez）的造勢大會舞台，釀成數十人死傷。

（1307）墨西哥總統選人梅內斯昨（22）日晚間在墨國東北部舉行造勢大會時，突然一陣狂風吹來，當場將舞台佈景吹垮，這起意外已釀成5人死亡、50人受傷。現場畫面顯示，梅內斯等人在台上揮手時，舞台後方的佈景突然向前倒塌、覆蓋住台下觀眾席，佈景的布簾仍持續大幅度晃動，顯示當時風勢之大。

綜合美聯社、路透社報導，梅內斯昨日晚間赴墨國北部新利昂州（Nuevo Leon）聖佩德羅加爾薩加西亞市（San Pedro Garza Garcia）進行造勢活動，現場畫面顯示，梅內斯等一行人在舞台上向大批支持者揮手致意，台下支持者不斷高喊他的名字，突然間後方佈景開始前後左右晃動，接著逐步向前傾斜、最後應聲倒塌，台上眾人趕緊向後閃避，現場尖叫聲四起，影片中也可聽見狂風不斷吹拂的颯颯聲。

Tremendo culo cobarde resultó Jorge Álvarez Maynez @AlvarezMaynez



Empuja a la mujer que lo abraza en busca de protección, para salir huyendo. 🤡 pic.twitter.com/metdesAdpC — El Amputazurdos 🪓 (@androrush) May 23, 2024

後續畫面顯示，佈景倒塌、覆蓋住觀眾席時，後方布簾仍不斷大幅度擺動，顯示當時風勢相當大。

"San Pedro Garza García":

Porque se desplomó el escenario donde se llevaba a cabo el evento de campaña de Lorenia Canavati, candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde se encontraba Jorge Álvarez Máynez. pic.twitter.com/czzAP0ZmdV — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 23, 2024

梅內斯送醫後在社群平台發文向民眾報平安，不過新利昂州州長賈西亞（Samuel Garcia）表示，這起意外已釀成至少5人死亡、50人受傷，聖佩德羅加爾薩加西亞市市長特雷維諾（Miguel Treviño）則表示，據信有人員受困。

墨西哥即將於6月2日舉行總統、州長及地方首長選舉，梅內斯目前在民調中排名第三，落後執政黨候選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）及在野黨競爭對手加維斯（Xochitl Galvez）。