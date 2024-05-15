辜公亮文教基金會時隔一年再推「新老戲」，嚴選《孫臏與龐涓》、《渭南之戰》與《鍘美案》等折子戲集錦，自5月底起至6月初在台北城市舞台一連演出3場。文武老生李寶春與裘派大花臉楊燕毅領銜，率台北新劇團孔玥慈等青年好手同台飆演。前海基會董事長辜振甫之女辜懷群強調，「演熟戲三分生」，也就是必須包括三分創新，去蕪存菁、舊東西再利用、變化再變化有這三分的創新，才能吸引更多新舊觀眾進場看戲。

《孫臏與龐涓》是辜公亮文教基金會第一齣新編京劇，由台北新劇團年輕演員李隆顯、李青峰分別飾演孫、龐，傳承意味濃厚。《渭南之戰》是李少春先生上個世紀在北京排而未演的遺作，21世紀由李寶春從斷簡殘稿中加工復排，全劇有文有武，唱腔精湛，武打絕妙。折子戲集錦則有《天霸拜山》、《林沖夜奔》、《鍘美案》，李寶春睽違多年再演綠林英雄黃天霸，展現漂亮的開口脆，還有武戲文演，及家庭倫理劇經典。

《鍘美案》孔玥慈飾演秦香蓮。（主辦單位提供）

「新編大戲舞台要求較複雜，我們比照16世紀莎士比亞環球劇場的做法，當天演當天拆台再裝新台，讓觀眾接連觀賞不同戲碼！」辜公亮（辜振甫字公亮）文教基金會執行長辜懷群強調，所謂「演熟戲三分生」，也就是必須包括三分創新，有這三分的創新，才能吸引更多新舊觀眾。這「三分生」其實比原本的創作不會更容易，因為如果沒法把原來的拆掉，就生不出那新的三成。對應到3R理論，就是先Reduce，去蕪存菁；然後Reuse，舊東西再利用；最後Recycle，變化再變化。每次做傳統戲都可以秉持著這樣的精神，才能強化產品力，吸引源源不絕的觀眾進劇場。

「2024李寶春精演新老戲」由辜公亮文教基金會主辦，臺北市藝文推廣處合辦，5月31日週五晚上起將在臺北城市舞台登場，首場演出《孫臏與龐涓》；6月 1日周六下午演出《渭南之戰》；6月2日周日下午推出折子戲集錦。訂票請上兩廳院OPENTIX 系統，或洽詢專線：02-2567-3679。