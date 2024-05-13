永豐創新醫療多重資產基金擬任基金經理人陳世杰指出，在全球人口高齡化、民眾健康意識抬頭、醫療量能短缺以及創新科技的突破，使得醫療領域快速發展。據Deloitte資料統計，全球醫療支出總額從2000年的1.4兆美元直至2040年，預估將達11.8兆美元，大幅成長，顯示醫療產業市場將持續擴大，相關商機成長機會可期。

陳世杰說，「永豐創新醫療多重資產基金」，成分股產業布局將分為三大主軸，分別是醫療平台-智慧監測、遠距醫療、數位診斷等平台；醫療設備-智能醫療診斷系統、智慧檢測、慢性病管理等及助聽器等設備、呼吸器等；醫療通路-醫院／診所、藥局、照護中心等通路，全面掌握創新醫療產業的投資契機。

例如，國內外科技大廠紛紛加大醫療領域投資，加上新冠肺炎疫情影響，使民眾的醫療行為發生轉變，數位化、科技化的比重逐漸攀升，帶動醫療照護科技投資資金持續湧入。

隨著科技持續進化，民眾的醫療行為從傳統走向智慧，產業的商機也由傳統的製藥，轉往如遠距醫療、智慧監測、機器人手臂、照護中心等創新的應用商機，並且在新冠肺炎疫情的催化下創新醫療服務快速普及。因此，聚焦醫療行為轉變帶來的『醫療平台、設備、通路』的投資趨勢，將能掌握未來醫療行為轉變的大商機。