全台灣影視和動畫科系學生的重要競賽「青春影展」，29日公布今年入圍名單，共有36校、58科系、267件影視、動畫類作品報名參加，經過激烈評選，最終32部影片脫穎而出。今年還特別策劃了焦點導演短片選，邀請金馬導演靳家驊和王登鈺的精彩作品共同獻映。影展自5月16日至5月19日於高雄市電影館三樓經典影廳舉行，共9場放映，所有場次皆免費索票入場，5月3日起於Accupass與高雄市電影館服務台索取。

金馬獎最佳女配角的王渝萱在《關於我撞鬼的故事》中一人分飾二角，完美詮釋爆笑的荒誕喜劇。（圖／高雄市文化局）

青春影展的前身為「南台灣青年音像創作聯展」，歷經20年的發展，不僅是南台灣歷史最悠久的學生短片競賽影展，也是新銳導演初試身手最具公信力的平台。本次有36校、58科系、193部劇情與紀錄短片，以及74部動畫短片參與競選，並由5位評審選出32部入圍作品。本次作品分為7大單元：包含陰森的「別問你會怕」、迷茫的「少年吔，安啦！」，以及敘說親情愛情、有搞笑也有虐心的「何處是我家？」、「不適合含淚道別」，「親愛爸比」、「辣妹過招」和「愛唷喂呀！」。

三度勇奪金鐘獎的影后王琄在《繭》中飾演陷入債務危機的母親，演技驚人耀眼。（圖／高雄市文化局）

本屆青春影展入圍片單中，亦可看見許多業界實力派演員的身影。金馬獎最佳女配角的王渝萱在《關於我撞鬼的故事》中一人分飾二角，完美詮釋爆笑的荒誕喜劇；三度勇奪金鐘獎的影后王琄，分別在《病房裡跳華爾滋》和《繭》中飾演熟齡外遇的妻子以及陷入債務危機的母親，演技驚人耀眼；演歌雙棲「保庇天后」王彩樺，在《初聲》中與BL新星徐韜談起忘年之戀，表演真摯；高雄拍《隔河》則有鄭有傑、潘之敏與吳至璿一起飆戲，精彩可期。

王彩樺，在《初聲》中與BL新星徐韜談起忘年之戀，表演真摯。（圖／高雄市文化局）

義守大學馬來西亞導演蘇智雄《馬來亞虎》，以家鄉原生種老虎的故事，隱喻父子親情困境，相當出色。除了劇情片之外，本屆還有入圍金馬最佳紀錄短片的催淚之作《乙方及其後》，台南藝術大學的劉人鳳導演以私紀錄形式，透視長期租屋的不安感，感動人心。而動畫類同樣不容小覷，題材形式多元，從寫實到實驗，手繪到AI無所不包，其中中正大學資訊工程系研究生李瑞恆的《釋魂者》，以非動畫本科系的身分，創作出讚嘆驚奇的樂高停格動畫，令人折服，也展現當代多元創作精神。

獲獎不斷的王登鈺導演則帶來金馬最佳動畫短片《金魚》。（圖／高雄市文化局）

此外，今年的「焦點導演短片選」精選了備受國際、台灣影展肯定的靳家驊與王登鈺導演作品。影展將放映靳家驊導演奪得金鐘獎電視電影獎的《大吉》、入圍高雄電影節與東京短片節的《女兒練習曲》。而獲獎不斷的王登鈺導演則帶來金馬最佳動畫短片《金魚》、榮獲西班牙錫切斯影展最佳動畫短片的《幽暗小徑的鬼》，及入選加拿大奇幻電影節的《一分為二的世界》。靳家驊導演將出席本次活動的映後座談，期盼能激勵年輕學子的創意，並為青春影展注入新的能量。

靳家驊導演奪得金鐘獎電視電影獎的《大吉》。（圖／高雄市文化局）

2024青春影展將在5月19日於青春設計節舉辦頒獎典禮，32部入圍作品自5月16日至5月19日於高雄市電影館三樓經典影廳大銀幕放映，週末還有4場映後座談，邀請導演、演員分享拍片甘苦。青春影展9場放映皆開放免費入場，自5月3日中午12:00起於Accupass開放報名索票。相關活動詳情請參考青春影展官方網站或Facebook粉專。