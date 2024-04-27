導演黎刹曼托瓦尼擁有25年豐富的恐怖片製作經歷。（摘自IG）

「印尼恐怖片之父」黎刹曼托瓦尼執導《鬼咧號》（Kereta Berdarah）講述一台滿載乘客的旅遊列車途中遭逢厄難，怪事接踵而至，尤其每當列車進入隧道後，便是血腥大屠殺的開始。原是一趟愜意的森活之旅，最終淪為慘絕人寰的「血肉鐵支路」，在當地上映25日便突破百萬觀影人次，昨（26日）同步公布正式預告，這台節節失控的列車不僅帶來無處可逃的密閉式恐懼，乘客相繼慘死的血腥畫面更讓人坐立難安，不少外媒和觀眾都盛讚是「靈異版《屍速列車》」。

歷年來，印尼鐵路曾發生多起重大意外事故，最嚴重曾導致150多人喪生。車廂翻覆出軌、扭曲變形的驚悚畫面不僅是當地民眾無法忘懷的集體創傷，多年來靈異傳說更是不曾間斷，《鬼咧號》預告曝光後，立刻讓印尼網友感到毛骨悚然、議論紛紛。電影正式上映時，不僅火車題材令人深感共鳴，片中充滿爆頭、戳眼、碎身、肚破腸流等超限制級畫面，都成功吸引到百萬人興奮朝聖，最終締造億萬票房佳績，觀眾看完驚嚇直呼「通勤族惡夢」、「差點幽閉恐怖症發作」。

《鬼咧號》官方正式預告。（影／取自威視電影YouTube）

而現年56歲的導演黎刹曼托瓦尼，擁有25年豐富的恐怖片製作經歷，以打造印尼最兇厲鬼「坤蒂拉娜」系列聞名。早在2001年，他就曾以小成本恐怖片《Jelangkung》打響知名度，僅憑口碑發酵就讓此片由小規模發行演變成一部排隊夯片，最終在戲院播映長達10年。《鬼咧號》將於6月7日在台上映。