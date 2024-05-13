道奇球星大谷翔平因為「背部緊繃」休兵1場，未能在美國母親節上陣比賽，他13日賽前告訴媒體說： 「我昨天在練球時就有點不舒服，比賽中愈來愈覺得背部緊繃（沒有打第9局的打席）。我今天早上醒來就好很多了，我有參加練前訓練，防護師在旁看著我，球隊他們希望我休息。」媒體也問大谷是否打電話問候媽媽，大谷笑說：「她應該還在睡覺吧（日本時間是半夜）。」

大谷去年在天使頻繁二刀流出賽導致手肘受傷，道奇對他較為謹慎，大谷本季前一次休兵是輪休，回來之後就打出一波小高潮，這次是他本季第2度休兵。

對於錯失第3次對決投手達比修有的機會，大谷表示可惜，「雖然我們是同區的球隊（國聯西區），但機會還是很少，我仍舊非常期待，我認為他每年都在進化而沒有衰退，自己沒有上場但還是想看他比賽。」結果達比修此戰投出本季代表作，7局無失分幫助教士完封道奇，拿下系列賽勝利。

道奇同區的世仇是巨人，不過教士、道奇的對決近年被炒作起來，大谷說教士主場也混進許多道奇球迷，所以他有時候分不清哪邊才是主隊。道奇27勝15負暫居國西龍頭，接下來要到舊金山對巨人3連戰。