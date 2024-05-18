道奇前翻譯水原一平的非法簽賭案牽扯出更多涉案者，美媒ESPN報導大谷翔平的前天使隊友佛萊徹（David Fletcher）傳出在南加州地下莊家鮑爾（Mathew Bowyer）的平台簽賭，也就是水原一平投注的同一位組頭。雖然佛萊徹本人沒有投注棒球，但他的好友休茲（Colby Schultz）被查出有投注大聯盟賽事，包括佛萊徹參加的比賽。

佛萊徹先前6個球季（2018-23年）與大谷在天使的期間重疊，他自稱是大谷的朋友，兩人常在巴士與飯店聊天。根據佛萊徹今年3月在美媒ESPN的訪談，2021年鮑爾透過佛萊徹的門路進入天使球員的牌局，在那裡結識了水原一平。佛萊徹否認介紹兩人認識，也否認自己有在鮑爾的平台投注。

投注棒球賽事在大聯盟是天條，輕者禁賽1年，若是投注自己的比賽將導致終身禁賽。如果非法簽賭棒球以外的賽事，處罰並不會很重。投注棒球的休茲是佛萊徹的好友，不過休茲是小聯盟球員（2018-20年在皇家隊農場），最後都沒有升上大聯盟。聯邦調查指出鮑爾將水原的匯款資訊交給一位代號「Bookmaker 3」的同事，這位Bookmaker 3就是休茲。

佛萊徹與天使簽下5年2600萬美元續約（新台幣8.3億），去年底被賣去勇士，出賽5場之後被勇士揮棄，但沒有球隊接手，被下放小聯盟3A。大聯盟與佛萊徹第一時間尚未回應，但外界預測佛萊徹很快會遭到聯盟調查。