道奇球星大谷翔平前役代班第一棒無功而返，20日對紅人系列賽最終戰，雙方對峙到延長賽10局下，大谷翔平兩出局時上場打擊，他克服得點圈有跑者的心魔以及2好0壞的劣勢，從紅人投手迪亞茲（Alexis Díaz）手中敲出他道奇生涯首支再見安打！此戰是美國時間星期日，道奇全場5.2萬觀眾陷入瘋狂，大谷也開心享受隊友潑水桶慶祝，道奇3比2氣走紅人，並以3勝1負拿下系列賽。

大哥貝茲（Mookie Betts）前役輪休，回歸後在第3局敲出安打，但是重返第二棒的大谷未能串聯。道奇新秀帕荷斯（Andy Pages）第4局兩分炮炸裂先馳得點，大谷槓龜兩打席之後挨了觸身球，第8局他以快腿跑出內野安打，可惜後面弗里曼（Freddie Freeman）雙殺打。

紅人第7局有機會爆大分，他們1出局攻占滿壘，道奇中繼投手維西亞（Alex Vesia）登板拆彈，他四壞保送被紅人擠回追平分，隨即以三振和界外飛球結束該局。紀錄上是維西亞中繼砸鍋（被追平），實際上他是挽救戰局的重要功臣。

10局下道奇攻佔一二壘（包括起始跑者），貝茲打成平飛球被接殺，大谷在兩好球的情況下抓到削邊的內角偏低速球，一棒敲成右外野平飛安打，回到本壘開心接受隊友慶賀。大谷賽後說：「很特別的周末，雖然我沒能在自己的搖頭公仔日擊出安打，但我還是畫下非常棒的句點。」