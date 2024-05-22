Mookie Betts knows a thing or two about playing shortstop. 👀 pic.twitter.com/YmKjwQ0nle — MLB (@MLB) March 8, 2024

道奇一哥貝茲（Mookie Betts）本季轉任全職游擊手，這是公認除了捕手之外最吃重的守備位置，而且是從比較輕鬆的右外野位置轉過來，即使是像他這樣的棒球天才也覺得很辛苦，他離開高中以後就沒再全職守備游擊。開季1個多月，貝茲在游擊位置出賽42場多達6次失誤，他上季在右外野107場0失誤，現在他每場開賽前4個小時就在練習接滾地球。

貝茲說：「失誤真的困擾著我，這真的很難，非常、非常困難，但我必須做到，我也很享受，重點在於這真的非常困難。」棒球是右打者居多，打擊出去常常在游擊方向，游擊手還得兼顧二壘壘包，包括阻止盜壘。台灣好手張育成可以守備幾乎全部的位置，目前在光芒3A也是主要被分配去守游擊。

評分自己在游擊的表現，貝茲說：「我想並不是特別好，這是還在進展中的工作，這是我相隔很久重拾的工作，總得找個起點，至少我覺得自己還在低處，唯一的路徑就是向上爬。」

總教練羅伯茲（Dave Roberts）相信貝茲會累積經驗愈來愈進步，以後就不會這麼辛苦了，「我認為這種賽前的高工作量不會持續一整季，他正在努力打下基礎，他對自己有很高的要求。」道奇雖然也能把貝茲排去守二壘，但對於打線最理想的配置還是讓他守游擊。