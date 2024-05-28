Angel Hernandez was probably the worst umpire of all time. But without him, we wouldn’t have this hilarious moment, and for that I will be forever grateful.

pic.twitter.com/SwwA8Dn8zo — MLB Metrics (@MLBMetrics) May 28, 2024

Angel Hernandez is retiring from Major League Baseball.



Never forget when he rung up Wyatt Langford on three pitches WAY off the plate.pic.twitter.com/lY1c4Kjsit — Michael Bier (@MichaelJBier) May 28, 2024

大聯盟裁判安吉赫南德茲（Ángel Hernández）宣布將於本周退休，他是當今風評最差的裁判，無論是聯盟、教練團、球員、球迷幾乎沒人喜歡看到他，統計數據也顯示他是上季誤判最多的主審（誤判161球），留下許多在場內爭吵的鏡頭。最後要離開時也不平靜，美媒報導赫南德茲過去兩周都在與大聯盟談判退休條件，聯盟付錢請他離開。一些大聯盟球迷非常高興，紛紛在網路分享赫南德茲的糟糕判決鏡頭。

赫南德茲說：「從我1991年的第一場大聯盟比賽開始，我就擁有實現兒時夢想的美好經歷，沒有比從事自己喜歡的工作更棒的事了。我珍視同事們以及一路走來在各個城市所建立的友誼。我已決定要用更多時間陪伴家人。在我的職業生涯，職棒發生許多正面的改變，包括少數族裔的地位提升，我很驕傲自己亦是推動者之一。」

1981年赫南德茲在佛州聯盟擔任裁判，1991年升上大聯盟，1993年成為全職裁判，他對好壞球的判決相當糟糕，ESPN問卷調查曾有高達22%球員認為他是最糟的主審。赫南德茲因為出身古巴，自認為少數族裔，2017年他控告大聯盟「種族歧視」不讓他在世界大賽執法，大聯盟反駁是赫南德茲能力不足，美國地方法院2021年判決大聯盟勝訴。

職棒裁判輪流擔任主審和壘審，赫南德茲幾乎在所有位置都能犯錯，包括在本壘板後方亂判好壞球，或是誤判跑者滑壘得分，擔任一壘審和三壘審的時候還把觸身球判決為出棒過半，或是把全壘打錯判為界外球。赫南德茲曾與洋基教頭托瑞（Joe Torre）結怨，後來托瑞升為大聯盟棒球總長，赫南德茲多次指控托瑞對他蓄意打壓。