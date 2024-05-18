Pure filth 🤮



Every strikeout from Paul Skenes' first MLB win ⬇️ pic.twitter.com/QEVWWzekIM — MLB (@MLB) May 17, 2024

海盜狀元投手史金斯（Paul Skenes）18日拿下大聯盟生涯首勝，這只是他第2度登板先發，100球投滿6局無安打、無失分，飆出11次三振僅1次四壞保送，率隊以9比3戰勝小熊。史金斯此戰演出誇張的開賽7連K，小熊前7棒全部吞下三振，其中4人遭到100英里火球三振（時速160.9公里），連續解決13位打者，直到第5局才投出四壞保送被上壘。

史金斯是天才投手，他除了火球、滑球做為主要武器，還有比較罕見的「指叉沉球」（splinker），這是結合指叉球和沉球特性的混種球路（官方紀錄列為指叉球）。小熊前７棒全吞三振，第8棒克勞阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）就是打到這種指叉沉球成為內滾出局，他們面對史金斯不是吞三振就是內滾，僅有1次飛球出局。

小熊打者被K得暈頭轉向，在史金斯退場之後，阿麥亞（Miguel Amaya）第8局開轟助隊打破鴨蛋，但是自家老投手韓崔克斯（Kyle Hendricks）短短4.2局就狂失8分。

史金斯開賽K掉的首位打者是陶企曼（Mike Tauchman），第6局最後一位打者碰巧又是陶企曼，史金斯以他的第100球也是時速100英里的火球第3次K掉陶企曼。賽後史金斯說，他的火球比前一場少（12球對17球）不過控球更穩定，這讓他的其他球種更能發揮效果。