旅美台灣好手劉致榮10日傷癒復出首戰從牛棚出發，在紅襪隊新人聯盟中繼登板3局無失分、投出5次三振，終場球隊以6比1擊敗光芒隊，本季初登板就拿下勝投。

劉致榮春訓時曾在大聯盟熱身賽登板1場，投1局、2K無失分，但後來因為肩傷被紅襪隊2A放入7天傷兵名單中，沒能趕上開季。

今天劉致榮迎來傷後首場復健賽，4局下登板中繼就連飆2K，被敲安打後立刻回穩，讓下棒打者敲出游擊滾地球出局。5局下劉致榮同樣先送出2K，但被連續敲出2支安打攻佔二、三壘，不過最後讓打者敲出左外野飛球，化解失分危機。

6局劉致榮續投讓對手3上3下，最後他共投3局投出5次三振、沒有保送，被敲2支安打、無失分，他也拿下本季首勝。

而效力海盜隊2A的陳柏毓與鄭宗哲今天同場出賽，陳柏毓繳出先發6局失1分好投，退場時球隊以4比1領先，可惜勝投資格被隊友搞砸，海盜隊2A終場以4比7遭到洋基隊2A逆轉；擔任先發游擊手的鄭宗哲則是4打數無安打、吞下1次三振，但在5局下靠野手選擇上壘後跑出盜壘成功。