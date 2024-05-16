U23世界盃棒球賽今年9月6日到15日在中國大陸紹興進行，中華棒協16日公布26人培訓名單，特地納入4位超齡無法參加U18亞洲盃的高中生選手，增加中華隊的投手深度，6月1日起於台體大展開集訓。

中華隊在今年U23世界盃分組賽和韓國、委內瑞拉、荷蘭、尼加拉瓜及南非同組，棒協16日公布26人培訓名單，以業餘或大學選手為主，另加入有穀保家商張峻瑋、黃仲翔，和鶯歌工商韋宏亮、平鎮高中林維恩4位超齡無法參加U18亞洲盃的高中生增加投手群戰力深度，6月1日起於台體大展開集訓，並參加美國NCAA大學明星隊對抗賽、捷克棒球周以及荷蘭哈連盃以賽代訓。

上屆U23世界盃棒球賽在台灣舉辦，當時中華隊拿下季軍創隊史最佳，棒協提到，本屆U23世界盃繼續由郭李建夫擔任總教練，期待透過國外高強度對抗提升培訓隊選手實力，磨練出更多U23世界盃正式賽可用之兵，突破上屆成績。