台灣「柔道男神」楊勇緯台北時間19日晚間10點半在2024阿布達比世界柔道錦標賽男子60公斤級，與喬治亞選手薩達拉許維利（Giorgi Sardalashvili）爭奪金牌，楊勇緯和對手正規時間內沒能得分，激戰到黃金得分，楊勇緯本來有機會先得分，但沒在時間內把對手翻過，並在黃金得分進行到3分多鐘由對手得到1分，楊勇緯屈居銀牌，仍創中華隊世錦賽最佳成績。

本屆阿布達比世錦賽楊勇緯高居男子60公斤級頭號種子、首輪輪空，接著一路擊敗比利時、埃及、法國及俄羅斯等對手，其中4強賽因為俄羅斯布理耶夫（Ayub Bliev）在最後1分03秒因為攻擊關節的危險動作被裁判判定落敗，過程中守著對手攻勢的楊勇緯結束對戰2連敗，搶下金牌戰門票。

楊勇緯曾在2022年世錦賽拚下銅牌，是台灣男子柔道世錦賽首面獎牌，也追平中華隊史世錦賽最佳成績，本屆世錦賽他獲得銀牌進帳，也創下台灣柔道選手世錦賽成績新猷。

金牌戰楊勇緯穿著白色道服進場，比賽開始後和對手都不斷找機會進攻，兩人也都透過堅強意志力防守，不輕易讓對方得分，薩達拉許維利先吞下兩次指導，時間快結束前楊勇緯也收到兩次指導，正規時間4分鐘結束雙方都沒能得分，進入到黃金得分，兩人持續攻防，楊勇緯曾先壓制對手，但薩達拉許維利在時間內擺脫，之後薩達拉許維利把握一次機會搶到寶貴的1分，帶走生涯第2面世錦賽金牌。