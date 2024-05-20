2024阿布達比世界柔道錦標賽，19日大會首日賽程中華隊由男子好手楊勇緯在男子60公斤級奪銀，創下中華隊及個人世錦賽最佳成績，20日女將連珍羚接力出賽，在女子57公斤級64強奮戰到黃金得分制，因為累積吞下3次指導犯規落敗。

本屆世錦賽連珍羚未能排進首輪輪空的前面種子，64強就上場，面對21歲烏茲別克選手婭米諾娃（Shukurjon Aminova），因為連珍羚長期在日本訓練，場邊也有日本隊人員拿著中華台北會旗幫連珍羚加油，正規4分鐘兩人各吞下兩次指導，進入到黃金得分制雙方仍舊找機會要得分，不過彼此都頑強防守，一直都沒有一方可以得到分數，可惜連珍羚累積吞下第3次指導犯規，也讓對手晉級下一輪。

已經取得巴黎奧運參賽資格的連珍羚，目前奧運積分排名第21；本屆世錦賽中華隊還剩5月22日女子70公斤級廖宇蓉、女子78公斤級許王淑卉兩位選手出賽。