2024年巴黎奧運將於7月26日周五開幕，從當地時間下午3:45持續到晚間11:15（台灣時間晚間9:45開幕），為全力展示法國特色，典禮預計讓10500位參賽選手搭乘80多艘船，沿著塞納河畔遊行進場，開放超過30萬民眾在沿岸免費欣賞，典禮將在俯瞰艾菲爾鐵塔的夏樂宮畫下句點。

然而在俄羅斯音樂廳遭到伊斯蘭國恐攻之後，法國3月底將安全準備指數提升到最高等級，總統馬克宏（Emmanuel Macron）態度也轉為謹慎。屆時預計有百位世界領導人前來，如果恐攻的威脅度居高不下，馬克宏不排除放棄史無前例的戶外開幕典禮，改在法蘭西體育場（容量約8萬人）進行較安全的傳統室內開幕典禮。

法國體育部長烏迪亞卡斯特拉（Amélie Oudéa-Castéra）仍對塞納河畔的開幕典禮保持樂觀，聲稱這依然是目前的A計畫，期待為大家準備一場浪漫的開幕盛會。

加薩走廊的戰爭尚未結束，親巴勒斯坦的示威人士要求國際奧會封殺以色列，如同他們封殺俄羅斯與白俄羅斯（選手只能以中立旗幟參賽）。對此法國總統馬克宏公開支持封殺俄國與白俄，並力挺以色列說：「我們不能說以色列是侵略者，他們實際上是恐攻的受害者。」

1972年在西德舉行的慕尼黑奧運爆發恐攻事件，主謀是巴勒斯坦激進組織，共造成17位無辜者死亡，以色列11位代表團成員全數遇害。