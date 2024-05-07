加薩走廊南端與埃及接壤的邊境關卡拉法（Rafah）遭以色列徹夜空襲。

地中海東岸加薩走廊（Gaza Strip）去年10月7日爆發巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列之間的戰火，至今（7日）進入第204天。以色列日前放話必將攻打走廊南端與埃及接壤的拉法關卡（Rafah crossing），昨下令拉法周邊巴人撤離。就在哈瑪斯宣稱接受調停國提出的停火協議之後，以色列徹夜空襲加薩，以軍戰車周二（7日）開進拉法。聯合國人道事務當局急喊此舉直接掐斷援助加薩的命脈，土耳其直斥以軍進攻拉法的行動「又是一樁戰爭罪」。

綜合路透社、半島電視台、《以色列時報》7日報導，聯合國人道事務協調廳（OCHA）說，以色列已關閉拉法與克瑞沙洛（Kerem Shalom）2處邊界關卡，外界向加薩走廊提供人道救援的兩大命脈已遭切斷，聯合國在當地的救援物資庫存所剩不多，燃料只剩1天用量。即使近日已有部分非燃料補給從加薩北端的過境站艾瑞茲（Erez）入境，但畢竟難以穿越交戰激烈的區域，無法運抵南端的拉法。拉法市收容的難民大約100萬人。

加薩邊境口岸管理局發言人艾德萬（Hisham Edwan）說，以色列關閉拉法關卡「等同對加薩居民判處死刑」。以色列要求巴人撤往20公里外的「擴大人道主義區」以避免受到軍事行動波及，但許多巴勒斯坦人只覺得無處可逃。難民納賈爾（Abdullah Al-Najar）已是第4度被迫逃離落腳處：「天知道我們此刻能撤到哪裡去。」以色列軍方在當地時間周二下午仍持續空投傳單要求巴人撤離，但許多巴人並不信任以方的說法，民眾撤離行動混亂。

以色列軍方徹夜空襲拉法之後，難民被迫再度撤離。（路透）

以色列坦克7日開進加薩走廊南端與埃及接壤的邊境城市拉法。

加薩衛生當局周二說，這場戰爭已造成至少3萬4789名巴勒斯坦人喪生，大多數是平民。以色列這方死亡約1200人，250名遭哈瑪斯綁架的人質有133人仍未能離開加薩走廊。戰爭進入第8個月，以軍週二控制拉法關卡之後，擔任調停國之一的埃及出言警告，以色列的「拉法行動」已對各界協調停火的努力受到威脅。

卡達宣布哈瑪斯代表團周二會到開羅出席以哈之間的停火談判。哈瑪斯周一（6日）才宣布卡達與埃及居間調停的停火協議內容，以軍隔天就對拉法發動地面攻擊行動。國際社會甚至美國與歐盟都要求以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不要對拉法發動攻擊，尼坦雅胡聲稱獲得戰時內閣授權。以色列一名官員透露，哈瑪斯點頭答應的停火協議是以埃及版本為基礎的「摻水稀釋版」，部分內容令以方無法接受。

土耳其副總統尤瑪茲（Cevdet Yilmaz）批評，這是以色列自去年10月7日加薩爆發戰爭以來犯下的又一樁戰爭罪，安卡拉當局會繼續努力讓以色列領導人受到法律制裁。哈瑪斯批評以色列這場行動目的在於破壞各界對於停火的努力，哈瑪斯也呼籲美國與國際社會對以色列施壓，阻止以軍在拉法的行動規模升級。巴勒斯坦官方通訊社WAFA報導，巴勒斯坦當局呼籲美國「即刻干預」，阻止以色列進入拉法。