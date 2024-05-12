俄羅斯官員稱，俄羅斯別爾哥羅德州(Belgorod)的一棟公寓大樓遭到烏克蘭的飛彈打擊，導致整個公寓大樓倒塌，造成至少7人死亡、17人受傷。這是開戰以來，該地區最致命的襲擊行動，烏克蘭對此事尚未發表回應。

路透社報導，俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫 (Vyacheslav Gladkov) 說，這是一棟 10 層公寓，大約在早上11點40分，遭到至少12枚飛彈的打擊。當緊急服務人員在廢墟中搜尋倖存者時，脆弱的屋頂倒塌，人們紛紛逃命，灰塵和瓦礫落在他們身後。

🚨🇺🇦🇷🇺Ukraine is desperately resorting to terrorism by intentionally launching old soviet Tochka-U missiles at Russian residential buildings in Belgorod. pic.twitter.com/gxg3mKKvTo — Aussie Cossack (@aussiecossack) May 12, 2024

據俄羅官員的說法，這次襲擊，烏克蘭用的是前蘇聯時期的「圓點U」( Tochka-U) 彈道飛彈、烏克蘭自製的「赤楊」多管火箭，以及捷克造的RM-70 「吸血鬼」多管火箭。

俄羅斯官媒稱，轟炸導致7人死亡、17人受傷，其中包括兩名兒童。其他人仍被困在廢墟下。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)表示，這次襲擊是針對平民的有針對性的襲擊，這表明了烏克蘭及其支持者，也就是是美國及其歐洲盟友的戰爭罪行為。

烏克蘭對此次襲擊尚未回應。