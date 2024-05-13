南韓演員嚴基俊，近年憑藉電視劇《上流戰爭Penthouse》走紅。如今傳出他即將在今年底結婚的消息，但因女方是圈外人，為保護對方身分，婚禮只會邀請親友參加，以非公開方式進行。對此，嚴基俊本人稍早透過手寫信證實喜訊，而經紀公司也澄清，並非未婚懷孕。

嚴基俊發布在個人社群中的手寫信，文章開頭先是向大家問好，並感謝大家長久以來對他的支持與鼓勵，說「不久前久違地見面時，看到大家開心幸福的樣子，我也得到了力量和感謝」。接著他坦言，自己原以為無法遇到想相伴一生的人，直到「我遇到了內心溫暖、關懷備至的緣分，並且想與她結婚一起開始新的人生」。最後他強調，無論未來如何，都不會忘記一直支持、愛著自己的粉絲，也會努力報答大家對他的愛。

嚴基俊憑藉電視劇《Penthouse》走紅。（圖／嚴基俊IG）

48歲的嚴基俊，當年以話劇《理察三世》踏入戲劇圈，目前就讀首爾綜合藝術實用學校的演技音樂劇學科。近年來憑藉《上流戰爭》、《小女子》、《7人的逃脫》等劇，精湛演出獲得外界關注。尤其對於反派角色的詮釋，更是讓觀眾印象深刻，因此還封他為「國民垃圾」。