520諧音「我愛你」，許多新人都會選在5月20日作為登記結婚的日子，好記又別具意義，為了祝福結婚新人，高市府民政局今年特別設計限量版「高雄愛」文創賀禮，希望新人們可以留下美好回憶，數量有限，新人們千萬別錯過。

高雄市政府為祝福結婚新人，特別在5月20日這個專屬情人的日子，致贈結婚祝福禮，現在只要向高雄市各戶政事務所預約520當日辦理結緍登記，每對新人即可獲得1份限量版的「高雄愛」禮盒。

高市府民政局表示，「高雄愛」禮盒以珠寶盒珍藏瑰寶為設計概念，盒面上印有「高興伴一生，雄愛一起甜」字樣，盒內裝入印有象徵高雄意象圖案的8款心型餅乾，由高雄在地知名店家17號穀倉製作，寓意將高雄迷人浪漫的景緻幻化成甜蜜的滋味，在520這充滿幸福的日子裡，相愛的兩人一起品嚐幸福的滋味，且將彼此雋永的愛情及美好回憶永遠珍藏在粉紅色珠寶盒裡。

另外，為讓520當天結婚登記新人留下與眾不同的回憶，高雄市戶政事務所同時舉辦「放閃Show恩愛，說出新未來，扭出新希望」人口政策口號宣導影音徵集活動，520當天結婚登記的新人們只要完成指定任務，即可參加扭蛋抽抽樂，就有機會獲得面額100元超商禮券或小禮物，祝福每對新人幸福滿溢，歡迎準備結婚的新人們儘快向戶政事務所預約520我愛你結婚登記。