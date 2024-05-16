日本男神高橋一生因演技精湛及帥氣外型，深受粉絲喜愛，去（2023）年才來台灣宣傳新電影《岸邊露伴在羅浮》，沒想到今（16）日就傳出與同劇女演員飯豐萬理江的消息，表示兩人因戲結緣，並交往了1年左右，坦承已經正式結婚，希望得到大家的祝福。

43歲的高橋一生與小18歲的飯豐萬理江先合作了電視劇《岸邊露伴一動不動》，後來合演電影《岸邊露伴在羅浮》，兩人因在同個劇組感情越來越好，先前也曾傳出兩人正在交往，但兩人都很低調，當時並未多做回應，如今飯豐萬理江在IG拋出震撼彈，宣布兩人已經結婚，令粉絲相當震驚。

IG的共同聲明中提到，兩人結婚前交往了1年左右，高橋一生被女方的樂觀態度及陽光性所格吸引，女方則被男方沉著冷靜的特質打動，兩人對彼此的相處都感到滿意，才會決定結婚。

兩人表示，會一如往常認真面對演藝工作，做更好的演員，但從此兩人的身分已正式成為夫妻，感謝粉絲一路以來的支持，也希望未來能繼續得到鼓勵，結婚消息曝光後，也立刻受到外界祝福。