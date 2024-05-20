新北一名陳姓女子被指控，因為要去巴基斯坦與男子Babar 見面，擔心同住飯店時，需提供查驗身分關係的相關證明文件，竟然異想天開，使用文書軟體Word，製作2人在2014年6月13日合意結婚的結婚書約，且在右下角偽造「臺南縣政府印」的印章，並在證人欄偽造林男、黃男的印文（印章）。

法院審理，男子Babar作證時表示，陳女將結婚書約傳給他時，當時他人在巴基斯坦，上面有他的名字、護照號碼、陳女的名字、身分證字號等資料，還有2個證人的蓋章，並跟他說：「你要我去你家嗎」。

法官認，陳女偽造的「林男」、「黃男」印章，雖缺乏證據證明事實上確有其人，但仍無礙於偽造文書罪責之成立。而臺南縣在2010年12月25日已與臺南市合併而不復存在，陳女製作的結婚書約，該「臺南縣政府印」性質上應僅屬普通印文。

法官考量，陳女為了供其前往巴基斯坦，入住飯店住宿時，預備查驗身分之用，因而偽造結婚書約及印文，但實際上，飯店並未要求陳女證明，她與男子Babar的身分關係，因此並未用到偽造的結婚書約，其所生損害尚屬輕微。

法官日前依法宣判，陳女依犯偽造私文書罪，處有期徒刑2月，可易科罰金。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應完成8小時之法治教育課程。可上訴。