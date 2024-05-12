阿富汗北部持續暴雨，山洪爆發摧毀北部村莊，造成315人死亡、1600多人受傷。由於環境泥濘異常，援助機構警告稱，破壞範圍還會正在擴大。塔利班各機構感到束手無策，希望聯合國、國際救援組織能夠協助救災。

路透社報導，塔利班政府的難民部表示，數千棟房屋遭到破壞，牲畜被殺死，大量的屍骸在村莊各地。援助組織警告說，街道上沾滿了泥漿，交通完全中斷，供水等重要基礎設施遭又到破壞。

巴格蘭省的納林地區(Nahrin district of Baghlan province)是重災區，當地居民穆罕默德•雅各布 (Muhammad Yahqoob) 說，山洪土石流摧毀了整個山谷，四十二棟房屋，現在只剩下兩三棟。

他在受訪時，正為失去的家人做最後的弔念，他我去了13名家人，其中包括孩子。由於資源有限，只能將遺體裹上布，然後送到墓園。

忙完這一切，他對記者說：「我們沒有食物，沒有飲用水，沒有住所，沒有毯子，什麼都沒有，洪水摧毀了一切。」

塔利班政府對這場洪災感到束手無策，希望國際人道組織能介入。經濟部長丁哈尼夫(Din Mohammad Hanif)在聲明中敦促聯合國、人道主義機、私人企業，能夠為阿富汗的災民提供支援。

阿富汗自然災害頻繁，聯合國認為其是最容易受到氣候變遷影響的國家之一。當地植披稀疏，海拔落差又大，罕見暴雨會導致大量表土流失，造成嚴重土石流。

另一個問題是政治。塔利班上台後，隨著外國軍隊於 2021 年撤軍，作為政府財政支柱的發展援助也跟著被削減，該國一直面臨援助短缺的問題。隨後幾年，隨著塔利班保守的內部政策，比如對阿富汗婦女受教權與職業權的限制，國際形象更差，各國持續譴責，情況變得更加惡化。