新華社3日報導，中國大陸常駐聯合國副代表戴兵美東時間2日在聯大「和平文化」議題一般性辯論發言，強調應堅持平等互信、共同發展、文明互鑒。大搞經濟脫鉤、科技打壓、單邊制裁的做法只會拖累、干擾全球發展事業，既不道德，也終將失敗。

戴兵說，當今世界變亂交織，和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字不斷加重，各種形式的不平等和不包容廣泛存在。在當前國際形勢背景下強調促進和平文化的重要性，顯得尤為及時和必要。

第一，堅持平等互信。平等相待、互尊互信是維護安全的基本前提。歷史一再證明，破壞主權平等原則，動輒搞強權政治、軍事干涉和「民主改造」，只會為衝突動盪埋下禍根。各國應秉持安全不可分割原則，推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，堅持通過對話協商消弭衝突，通過國際合作應對非傳統安全威脅，攜手構建人類安全共同體。

第二，堅持共同發展。和平與發展有著內在必然聯繫，只有實現包容和可持續發展才能築牢持久和平的根基。只有從根本上消除發展不平等、不充分、不平衡問題，實現各國共同、可持續發展，世界才能邁向更美好的未來。那些大搞經濟脫鉤、科技打壓、單邊制裁的做法只會拖累、干擾全球發展事業，既不道德，也終將失敗。

第三，堅持文明互鑒。文明多樣性是人類社會的基本特徵，每種文明都應獲得同樣尊重。各國應秉持平等和尊重，摒棄傲慢和偏見，推動不同文明和諧共處、共同進步，讓文明交流互鑒成為推動人類進步的動力、維護世界和平的紐帶。

戴兵說，中國堅持在和平發展道路上推進現代化，既造福中國也利好世界。中方提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，目的是維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序，推動解決人類面臨的和平與發展問題。中方願同國際社會一道努力，共同應對全球性挑戰，攜手構建人類命運共同體。