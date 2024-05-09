本月4日澳洲海軍直升機在執行任務時，在黃海上空遭到中國大陸空軍殲-10戰機的攔截，澳方聲稱殲-10戰機向澳洲直升機發射了照明彈，導致澳洲直升機採取緊急規避動作。而中國大陸國防部發言人張曉剛則回應，澳方所言顛倒黑白，倒打一耙，中方對此堅決反對。前海軍艦長呂禮詩8日就表示，「這還真的非常專業」，呂禮詩依照美國聯邦航空總署的飛航資訊手冊指出，「如果軍方戰機在白天要有效的驅離的話，就是發射所謂的干擾彈」，引發討論。

呂禮詩8日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這一次澳洲指控殲-10戰機在距離他前方300公尺、高度上方60公尺的地方打火焰彈是不專業的作法」，呂禮詩一看就強調，「必須有圖有真相的說，這還真的非常專業」，呂禮詩依照美國聯邦航空總署的飛航資訊手冊指出，「如果軍方戰機在白天要有效的驅離的話，就是發射所謂的干擾彈」。

呂禮詩最後更說，「殲-10戰機保持的距離還跟AIM航空人員手冊規定的非常相仿，所以殲-10戰機的飛行員，他按照了國際的慣例如此作為，但結果澳洲卻這麼說，他這其實就在中國大陸的家門口，而且不是第一次」。